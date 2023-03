F1 | Beffa Alonso! Penalità di dieci secondi e podio a George Russell

E’ arrivata la beffa per Fernando Alonso, che dopo aver festeggiato il podio di Jeddah, quello che sarebbe stato il centesimo della sua carriera, il secondo consecutivo dopo il Bahrain, si è visto togliere tutto per una penalità di dieci secondi sul tempo di gara per non aver scontato adeguatamente una sanzione precedentemente inflittagli in regime di Safety Car. Lo spagnolo, posizionatosi in modo non corretto in griglia di partenza ha ricevuto una penalità di cinque secondi, scontata al pit-stop, ma lo ha fatto in Safety Car, e quando la vettura di sicurezza si trovava già in pista, cosa vietata dal regolamento. Dopo “solo” un’ora, la FIA ha notato questa scorrettezza aiutata evidentemente dalla Mercedes, la quale premeva visto Russell a pochi secondi dallo spagnolo a fine gara, e dopo la cerimonia del podio, con la solita tempestività che caratterizza la Federazione, il due volte campione del mondo è stato penalizzato di dieci secondi sul tempo di gara, e quindi podio che va all’inglese.

