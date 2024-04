F1 | Aston Martin, un primo bilancio sulla stagione dopo la prova di Shanghai

F1 Aston Martin – Dopo le prime quattro prove della stagione, Mike Krack è pronto a fare un bilancio sul lavoro svolto dall’Aston Martin con la AMR24, vettura con cui Lance Stroll e Fernando Alonso stanno affrontando il mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante delle prestazioni altalenanti, soprattutto alla domenica, il Team Principal della scuderia inglese ha riposto grande fiducia sull’operato dei tecnici, precisando come le valutazioni che verranno effettuate dopo Shanghai, prova in programma tra due settimane, serviranno per imbastire il programma di sviluppo che verrà seguito durante la primavera e l’estate.

Krack e il bilancio sulla stagione dell’Aston Martin

“Prenderemo come riferimento le prime cinque gare per capire e vedere a che punto siamo. Ad oggi direi che siamo la quinta squadra più veloce e alcune volte riusciamo ad avvicinarci al quarto posto. Significa che normalmente possiamo combattere per i piazzamenti tra il settimo e il decimo posto. Non è un passo in avanti rispetto allo scorso anno ed è ovvio che dobbiamo cercare una performance superiore. Dobbiamo ottenere di più dal nostro pacchetto”.