F1 | Krack, consiglio ad Alonso per il futuro: “Continua in Aston Martin e lascia perdere la Mercedes”

F1 Krack Alonso – Intercettato da DAZN durante l’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Mike Krack ha commentato le voci sul futuro di Fernando Alonso, precisando come l’iberico dovrebbe valutare attentamente di proseguire il proprio percorso con il team Aston Martin, in barba al campanello d’interesse che suona direttamente da Brackley (Mercedes).

Secondo il Manager lussemburghese, la compagine inglese ha mostrato un grande potenziale di crescita nelle ultime due stagioni, rivelandosi non solo un team competitivo, ma anche una struttura in grado di sviluppare al meglio le proprie infrastrutture. Una base importante, da top team, che merita la fiducia del pilota due volte iridato.

Krack sul futuro di Alonso

“Continueremo a portare pezzi nuovi per tutta la stagione. Vogliamo motivare Fernando e renderlo felice del nostro lavoro. Per quanto riguarda il futuro, invece, è interessante analizzare ciò che hanno fatto tutte le squadre negli ultimi tre anni. Abbiamo fatto dei grandi progressi, probabilmente superiori a tutta la concorrenza, e quindi non so quanto la Mercedes potrebbe rivelarsi una buona opzione. Forse è meglio che continua con noi”.