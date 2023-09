DIRETTA F1 | GP Italia 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Monza per il terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia. Per i tifosi italiani, questa tappa è speciale e tutti gli occhi sono puntati ovviamente sulla Ferrari che ieri con il primo tempo di Carlos Sainz nelle seconde libere, ha ben figurato. Lo spagnolo ha mostrato anche un notevole passo gara, mentre il suo compagno di squadra, Charles Leclerc è apparso più lento. Anche Max Verstappen ieri non ha brillato come suo solito, il due volte iridato ha ammesso che c’è del lavoro da fare ma è fiducioso per il resto del weekend. E come dargli torto, dopo il grande vantaggio che ha in classifica mondiale! Non sarà ancora presente Daniel Ricciardo che è stato operato giorni fa alla mano destra per ridurre la frattura alla mano, procurata durante il Gran Premio d’Olanda, nel secondo turno di libere. L’australiano molto probabilmente salterà anche il prossimo appuntamento a Singapore, tra due settimane e sarà ancora sostituito da Liam Lawson.

Ma torniamo agli appuntamenti odierni. Alle 12:30 sintonizzatevi su questa pagina per la diretta delle FP3. Oggi pomeriggio alle 16:00 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Italia.

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP ITALIA: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DALLE 12:30