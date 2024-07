F1 | Aston Martin, Stroll: “L’obiettivo è il Q3”

Silverstone – Venerdì positivo e sorprendente per Lance Stroll, che termina la prima sessione di libere con il secondo miglior tempo. Il costante variare delle condizioni potrebbe aver favorito il pilota canadese – la sua Aston Martin sembra adattarsi alla pioggia – ma la squadra sta lavorando per risolvere i problemi accusati negli ultimi weekend, dove Stroll e il compagno di squadra Alonso hanno faticato nelle retrovie. Nelle FP2 Lance scende in nona posizione, ma ancora i tempi del venerdì sembrano promettenti, ma sarà la qualifica a parlare.

“Sembravamo più competitivi oggi, ma sappiamo che ciò che conta sono la qualifica e la gara. Dopo la Spagna e l’Austria abbiamo fatto delle modifiche alla vettura, per questo oggi abbiamo raccolto molti dati e concluso molti giri – ha spiegato Lance – c’è del lavoro da fare ora, prima della qualifica, ma l’obiettivo è il Q3″.