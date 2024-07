F1 | McLaren dominante a Silverstone: gli highlights delle libere [VIDEO]

F1 GP Silverstone – Vi riportiamo gli highlights della prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Silverstone, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In una giornata caratterizzata dal freddo e dalla pioggia ad intermittenza, tipica della Gran Bretagna, McLaren si è confermata la favorita numero uno per la conquista del gradino più alto del podio, mostrandosi competitiva in ogni condizione di utilizzo della vettura. Lando Norris ed Oscar Piastri, rispettivamente primo e secondo nelle FP2, hanno promosso a pieni voti il comportamento della MCL38, aspetto che la squadra intende confermare anche nel prosieguo di questo fine settimana.

Sergio Perez ha chiuso questa prima giornata di attività con il terzo tempo, seguito da Nico Hulkenberg, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Max Verstappen e Carlos Sainz hanno ottenuto il settimo e ottavo crono, mentre a chiudere la top dieci si sono classificati Lance Stroll e George Russell. Appuntamento alle 12.30 di domani pomeriggio per la terza e ultima sessione di libere sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna.