F1 | Lawrence Stroll: “Vettel farà grandi cose in Aston Martin”

Lawrence Stroll non si è pentito della scelta di portare Sebastian Vettel in Aston Martin per il biennio 2021-2022. Secondo il patron della ex Racing Point, squadra che dal prossimo anno porterà in pista il noto marchio della casa di Gaydon, il quattro volte Campione del Mondo può contare sul talento e l’esperienza necessaria per aiutare la squadra a scalare le posizioni di vertice della classifica. Un attestato di stima importante che conferma la grande fiducia dell’imprenditore canadese sulle spalle del campione tedesco.

“Aston Martin ha gli stessi obiettivi di ogni azienda passata tra le mie mani: semplicemente, vincere”, ha affermato Lawrence Stroll. “È necessario che i ragazzi incomincino a pensare e ad agire come se fossimo già un top team. E’ la mentalità che dobbiamo seguire ed è l’unica per aspirare a diventare campioni del mondo. E uno dei modi per condurli a questo status mentis è stato quello di portare in Aston Martin un quattro volte iridato”.

Su Vettel ha invece affermato: “La monoposto che aveva non si adattava al suo stile di guida, ma nel suo palmares spuntano comunque quattro mondiali. Non avrà certo dimenticato come si guida. In più ha un’etica del lavoro che nel paddock è riconosciuta da chiunque. sono convinto che con noi farà un grandi cose perché è più motivato che mai”.