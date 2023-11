F1 | Aston Martin, quinta posizione per Lance Stroll

Lance Stroll termina il Gran Premio di Interlagos in quinta posizione. Il canadese non ha un buono spunto al via e al termine della prima curva scende dalla terza alla quinta posizione. Da li costruisce la sua gara, riuscendo poi, dopo il pit, a mettersi davanti ad entrambe le Mercedes e alla Ferrari di Carlos Sainz. Ottimo risultato per Lance reduce, così come l’intera Aston Martin, da un periodo abbastanza complicato che lo ha visto relegato al fondo della classifica. La gara di Sao Paolo regala un po’ di respiro al team di Stroll, che festeggia anche il podio di Fernando Alonso.

“Nessuna delle due partenze è stata buona, le gomme hanno pattinato un po’ e non avevo trazione. Dopo di che abbiamo comunque dimostrato di avere un buon passo, eravamo più veloci delle Ferrari e delle Mercedes e sembrava fossimo tornati alle performance mostrate ad inizio anno – ha spiegato Stroll – il risultato di oggi ci da’ la speranza e la consapevolezza di poter lottare per i punti nelle ultime due gare dell’anno. Infine, un grande ringraziamento a tutta la squadra: le ultime gare sono state difficili, ma il risultato di oggi è una grande ricompensa, possiamo tornare a casa con un bel sorriso dopo tre settimane in pista. Ora prepariamoci: si va a Las Vegas!”.