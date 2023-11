F1 | Red Bull, Horner ritrova il Perez di inizio stagione

E’ palpabile la soddisfazione di Christian Horner al termine della gara di Interlagos. Max Verstappen, ancora una volta, ha vinto, segnando quella che è la diciassettesima vittoria della stagione. Le telecamere, però, sono state tutte puntate su Sergio Perez: il messicano, negli ultimi dieci giri, ha ingaggiato una lotta incredibile con Fernando Alonso per la terza posizione. Checo le ha provate tutte: ogni traiettoria, ogni movimento, qualsiasi cosa per spingere lo spagnolo a farsi da parte e prendergli il podio, ma Alonso ha resistito fino al penultimo giro, quando la Red Bull ha sferrato l’attacco. Alonso, però, ha atteso il giro finale per sferrare l’ultimo colpo e riprendersi il podio, ma che lotta incredibile fra i due.

“Una gara magnifica in tutti i sensi. Max è stato fantastico. E’ rimasto davanti e ha gestito al meglio le gomme. La sua è stat una prestazione stellare, così come abbiamo visto per tutto il corso della stagione. Anche Checo è stato brillante, è finalmente tornato alla forma a cui ci aveva abituato, la forma in cui volevamo che tornasse per le ultime gare della stagione – ha detto il team principal – ha fatto il meglio che poteva contro Alonso, ma alla fine è stato battuto. Che gran duello. E’ stata una stagione fantastica per noi e mancano solo due gare. La nostra completa attenzione è su Las Vegas: correremo lungo la Strip di sabato sera. Sarà un weekend senza eguali”.