F1 | Aston Martin: presentazione AMR24 in DIRETTA [VIDEO]

Aston Martin Aramco Formula 1 Team – A partire dalle 9:00 potrete seguire in questa pagina la presentazione dell’Aston Martin AMR24, con la quale gareggeranno il due volte campione del mondo Fernando Alonso e Lance Stroll. Il team di Silverstone ha come obiettivo quello di confermare gli ottimi risultati conquistati lo scorso anno da Alonso che ha ottenuto ben otto podi classificandosi al quarto posto nella classifica Mondiale. Per Stroll invece questo sarà l’anno decisivo in ottica futuro.

Vi ricordiamo che la prossima settimana dal 21 al 23 febbraio si disputeranno i test ufficiali Formula 1 in Bahrain che sarà teatro anche della prima gara della stagione, in programma il prossimo 2 marzo.

Aston Martin AMR24

