F1 | Mercedes, Eddie Jordan vota Vettel per il dopo Hamilton

Con il futuro addio di Lewis Hamilton, con l’inglese che a fine anno chiuderà il proprio rapporto professionale con la Stella per approdare alla corte di Maranello a partire dal 2025, la Mercedes è chiamata a sciogliere le riserve per mettere al fianco di George Russell un nuovo compagno di squadra dal 2025.

Discutendo del sostituto del sette volte del mondo, Eddie Jordan non ha dubbi. Il manager irlandese infatti sceglierebbe Sebastian Vettel, votando così per un clamoroso ritorno in Formula 1 dell’ex Red Bull e Ferrari dopo l’addio maturato a fine 2022.

Per Jordan quella su Vettel sarebbe la scelta più logica, che permetterebbe così anche alla Mercedes di tornare a scendere in pista con un pilota tedesco. L’ultimo è stato Nico Rosberg, senza dimenticare il ritorno nel 2010 di Michael Schumacher, idolo tra l’altro dello stesso Vettel, che qualche giorno dopo aver conquistato il titolo 2016 decise di appendere il casco al chiodo.

“Per quel che riguarda il breve periodo penserei a Vettel – ha detto Jordan, intervistato dal podcast Formula for Success – Queste monoposto non sono difficili da guidare rispetto ai nostri tempi, quando invece c’era bisogno di avere un collo grande quanto una botte di vino. Per questo i piloti sono longevi, ecco perché Alonso continua e ci sono molti piloti in là con gli anni”.

Jordan poi continuando con il proprio pensiero ha ammesso: “Ritengo che Vettel debba essere attenzionato in quanto tedesco. Sappiamo molto bene cosa sia accaduto con Michael Schumacher in passato: lasciò la Ferrari e poi dove è tornato? Ecco perché la Mercedes può essere una possibilità. Si è parlato di Ocon, a me piace Albon. Potrebbe essere una possibilità, ma lo ritengo come il principale sostituto di Perez”.

Jordan, tornando a parlare della Mercedes, ha detto: “Guarderei a Vettel, penso sia una buona scelta. Avrebbe senso per loro avere un pilota tedesco”.