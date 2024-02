F1 | Aston Martin, Stroll: “Non vedo l’ora di iniziare”

Questa mattina, il team Aston Martin Aramco ha svelato la nuova vettura “AMR24” per la nuova stagione che scatterà a breve, il prossimo 2 marzo. Lance Stroll che l’anno scorso ha concluso in decima posizione nella classifica piloti, è desideroso di iniziare fiducioso dei progressi fatti dal team nella seconda parte della stagione:

Dichiarazioni Lance Stroll, presentazione AMR24

“C’è stato un vero fermento in Aston Martin quest’inverno. Siamo ancora una squadra giovane, ma stiamo crescendo velocemente. C’è quella fame e quella convinzione quando cammini per la fabbrica: un merito a tutte le persone straordinarie che lavorano qui. Vogliamo tutti proseguire rispetto a quanto ottenuto lo scorso anno, soprattutto nella parte finale della stagione, quando abbiamo fatto dei grandi progressi, imparando di più sulla vettura. Penso che questo ci prepari bene per la nuova stagione e non vedo l’ora di iniziare”