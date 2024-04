Formula 1 | Ferrari, obiettivo podio nel GP di Cina [VIDEO]

Formula 1 GP Cina Ferrari – Obiettivo podio per la Ferrari nel prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervenuto a Paddock Live, Marc Genè ha analizzato la prestazione mostrata dalla Rossa in queste prime due giornate di attività a Shanghai, precisando come Carlos Sainz e Charles Leclerc – nonostante la poco felice qualifica di questa mattina – abbiano il passo e le possibilità di giocarsi un piazzamento sul podio insieme a Red Bull, McLaren ed Aston Martin.

Un punto di vista chiaro, confermato dai tempi messi in mostra dai piloti nella Sprint di questa mattina, che la squadra intende confermare nell’appuntamento conclusivo di questo fine settimana in Cina. Leclerc, ricordiamo, domani scatterà dalla sesta posizione, mentre Sainz si accomoderà subito alle sue spalle, in settima piazza. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questa prova mondiale a Shanghai.