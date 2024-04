F1 | Sprint GP Cina, l’analisi del contatto Sainz-Alonso [VIDEO]

F1 Sprint GP Cina – Durante la mini-gara da 100 km a Shanghai, teatro del prossimo Gran Premio di Cina, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno messo in scena una bella sfida per la terza posizione.

I due spagnoli, a circa metà corsa, si sono sfidati a suon di ruotate e staccate, specialmente nel secondo settore, arrivando al contatto in curva 9. Una manovra al limite del portacolori dell’Aston Martin, dopo aver subito un bel sorpasso in trazione dalla 6, che gli ha provocato non solo una foratura che l’ha portato al ritiro, ma anche tre punti sulla patente.

Sainz, invece, ha successivamente subito il sorpasso da Charles Leclerc ed ha chiuso in quinta posizione. Appuntamento alle 10.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la diretta di questo Gran Premio di Cina 2024.