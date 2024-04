F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Giornata positiva”

Suzuka – L’idolo di casa Yuki Tsunoda conquista la nona posizione nella prima sessione di libere a Suzuka. Il giapponese è sceso in pista spinto dall’affetto del suo pubblico, conquistando una buona prestazione per la Racing Bulls, in difficoltà dall’inizio della stagione. La scuderia di Faenza ha, come altri team, portato degli aggiornamenti in Giappone che sembrano aver dato risposte positive.

Tsunoda: “Il ritmo c’è”

“È bello tornare a Suzuka davanti al pubblico giapponese; mi sono divertito molto e mi sono sentito benissimo. È stata una prima giornata positiva per noi. Penso che abbiamo iniziato bene nelle FP1 e abbiamo concluso tra i primi 10, dimostrando che il ritmo c’è. Il fondo aggiornato è pensato per migliorare nelle curve lente, mentre su questa pista ne abbiamo più di media e alta velocità, quindi non ci aspettiamo grandi differenze. Lavoreremo adesso su un paio di aree in cui pensiamo ci sia del margine di miglioramento in vista delle FP3 e per le qualifiche, così da poter tirare fuori altra performance. È stato speciale ed è solo venerdì: non vedo l’ora di poter dare il massimo e lottare per fare del nostro meglio”.

Ricciardo: “Frustrante restare a guardare dai box”

Non è stato sostituito il fondo, invece, sulla vettura di Daniel Ricciardo. L’australiano è rimasto nei box a guardare, durante le FP1, per cedere il volante al giapponese Ayumu Iwasa. Nelle FP2 riesce a fare solo nove giri, ma le condizioni non gli permettono di fare di più.

“Sono rimasto a guardare mentre Ayumu girava durante le prime prove libere. Ero al muretto dei box e ho potuto analizzare molti dati e ascoltare i commenti dei piloti, quindi è stato sicuramente produttivo, c’è sempre qualcosa da imparare. Sono saltato in macchina nelle Libere 2, ma è stato un po’ frustrante completare solo pochi giri a causa delle condizioni della pista che non era abbastanza buona per girare sulle intermedie, né così asciutta da poter girare con le slick – ha spiegato Daniel – dunque oggi non ho girato molto, quindi sto facendo un lungo resoconto della giornata quando probabilmente sarebbero bastati pochi secondi. Guardando come è andata la mattinata, Yuki sembrava aver preso ritmo velocemente ed è stato nella Top 10 per l’intera sessione, stando all’apice del midfield. Vedremo cosa succederà in qualifica, ma sembra che possiamo stare nelle posizioni in cui ci aspettiamo di essere”.

Iwasa: “L’opportunità di oggi mi motiva per il futuro”

“Sono molto grato alla Red Bull, alla Honda e a tutte le persone di VCARB che mi hanno fatto sentire il benvenuto fin dal primo momento in cui sono entrato in hospitality – ha dichiarato Iwasa – oggi non ci sono stati problemi e sono riuscito ad avere subito un buon feeling con la macchina, quindi sono stato in grado di aumentare il ritmo più velocemente del previsto, il che è stato positivo. Inoltre, credo di aver potuto fare dei buoni progressi con la squadra nel corso della sessione. Spero di aver raccolto dei buoni dati per il weekend. Alla fine, il mio secondo set di pneumatici è servito per aumentare il ritmo e provare la sensazione di correre con una vettura di F1 sul circuito di Suzuka. Penso che abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi e per il resto del weekend cercherò di imparare tanto dalla squadra. Guidare oggi mi ha dato un’ulteriore motivazione per continuare a spingere al massimo”.