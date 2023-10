F1 | Ferrari, Leclerc: 2023 “palestra” per la prossima stagione

Le ultime gare, disputate tra Monza, Singapore e Suzuka, hanno mostrato una Ferrari competitiva che è riuscita anche a conquistare un’importante vittoria con Carlos Sainz (ad oggi unico successo non marcato Red Bull nel 2023, ndr) nell’appuntamento di Marina Bay. Discutendo dei miglioramenti della SF-23, Charles Leclerc ha ammesso come alcune “letture” sono state importanti per far tornare la monoposto del Cavallino a lottare per posizioni importanti.

Quanto imparato quest’anno dalla squadra di Maranello deve servire come allenamento in vista della prossima stagione, dove la Ferrari come ribadito anche da Leclerc si presenterà con un progetto differente rispetto all’attuale.

“Dopo Monza abbiamo capito più cose positive per quest’anno, anche se è stato un piccolo passo nella giusta direzione, ma soprattutto per progettare la vettura del prossimo anno: questo è positivo – ha dichiarato Leclerc, citato da RaceFans – Il progetto del 2024 è molto diverso dall’auto che abbiamo quest’anno. Tutto quello che abbiamo imparato finora evidenzia che quello fatto per il prossimo anno è una buona scelta. Imparando quanto più possibile possiamo sistemare gli ultimi dettagli per la prossima stagione. Tutto questo è estremamente importante”.

Leclerc, continuando a parlare dell’evoluzione prestazionale della Ferrari lungo questa stagione, ha affermato che le limitazioni del budget cap non permettono una rapida ricorsa al vertice come poteva accadere in passato: “Bisogna essere pazienti, credo sia lo stesso per tutti. Abbiamo il simulatore per testare cose, nel frattempo bisogna fare il miglior lavoro possibile con quello che abbiamo in questo momento”.