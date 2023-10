WEC | Alpine, Famin rivela i contatti con Mick Schumacher

Mick Schumacher potrebbe approdare nel WEC con l’Alpine. A rivelare questa indiscrezione di mercato è stato il team principal della squadra francese in Formula 1, Bruno Famin, che ha esternato l’interesse nei confronti del tedesco. Nella stagione in corso Schumi jr, dopo aver concluso la propria esperienza in Haas e di conseguenza in Ferrari, è passato in Mercedes in qualità di pilota di riserva alle spalle della coppia titolare formata da Lewis Hamilton e George Russell.

Il futuro del tedesco potrebbe essere nel WEC, dove ad attenderlo ci sarebbe l’Alpine che vorrebbe inserirlo nel proprio programma 2024. La casa francese tornerà nella classe regina dell’Endurance con l’A424.

“È vero che stiamo parlando con Mick della possibilità di correre nel nostro programma Endurance – ha dichiarato Famin, citato da Formula1.com – Sarebbe una buona opportunità per entrambe le parti, credo”.

Famin, completando il capitolo Schumacher, ha detto: “Ma per il momento stiamo solo parlando e speriamo di organizzare presto un test”.