F1 | Stroll non usa mezze misure: “Aston Martin ha le risorse per vincere”

Obiettivo vittoria per il team Aston Martin nel prossimo triennio 2021-2023. In una chiacchierata concessa ai microfoni di Soymotor.com, il patron della scuderia inglese, Lawrence Stroll, ha parlato del lavoro che sta portando avanti il management della ex Racing Point, evidenziando il focus attuale sia quello di garantirsi il miglior pacchetto pilota-vettura della griglia di partenza. Secondo l’imprenditore canadese, Aston Martin sta lavorando senza badare a spese per scalare il più velocemente la classifica. Parole chiare che non lasciano spazio a fraintendimenti.

“Siamo qui per vincere e abbiamo le risorse necessarie per portare la squadra al vertice”,, ha dichiarato il patron di Aston Martin. “L’anno scorso siamo saliti sul podio e abbiamo vinto una gara. Nel 2021 spero di replicare questi risultati, magari con una o due vittorie in più. Vogliamo lottare e salire passo dopo passo la classifica”,

“In Formula 1 ci vogliono anni per avere successo, non è qualcosa che accade dall’oggi al domani”, ha proseguito. “È un po’ quello che accade anche nel mondo del business. Voglio riprendere dallo stesso punto in cui abbiamo lasciato l’anno scorso. L’obiettivo è continuare a crescere. Uno dei modi per diventare un campione è pensare e agire come un campione del mondo e questo lo fai ingaggiando un quattro volte iridato. Vettel porterà la squadra nella giusta direzione. Ci aiuterà ad arrivare dove vogliamo essere, ovvero al vertice”.