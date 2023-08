F1 | Aston Martin, Krack elogia Alonso: Mi ha impressionato, è sovrumano

In Aston Martin Fernando Alonso sta vivendo una seconda giovinezza. A discapito dell’età, a fine luglio ha compiuto 42 anni, lo spagnolo si sta divertendo e finora ha ottenuto ottimi risultati alla guida della AMR23. La squadra di Lawrence Stroll, che ha ingaggiato il due volte campione del mondo al posto del ritirato Sebastian Vettel, ha conquistato finora sei podi in stagione: piazzamenti in Top 3 che portano tutti la firma di Alonso.

Discutendo dell’impatto dello spagnolo in Aston Martin, il team principal Mike Krack ha ammesso di non aver mai visto altri piloti mostrare il livello di Alonso che lo rende – anche considerando un fattore non marginale come l’età – un pilota fuori categoria.

“Quello che ho visto, non l’ho mai visto prima – ha dichiarato Krack, intervistato da RaceFans – Con qualsiasi tipo di pilota, al di là dell’età, qualunque tipo di categoria, non ho mai visto nulla di simile prima. Sono ancora profondamente impressionato dalle prime gare che abbiamo fatto fino ad ora”.

Krack, completando la propria disamina su Alonso, ha aggiunto: “Se Alonso alla sua età è sovrumano? Probabilmente si, è il termine giusto. I tempi di reazione, lo guardiamo sempre, sono fantastici. È semplicemente incredibile”.