F1 | Red Bull, Horner: Non ci culliamo sugli allori

La prima metà di stagione, che si è chiusa a fine luglio con l’appuntamento di Spa, ci ha consegnato una Red Bull imbattibile che ha monopolizzato la scena in pista ottenendo dodici vittorie in altrettante gare. Numerosi impressionanti che non hanno lasciato spazio alla concorrenza, che non ha potuto fare altro che lottare per piazzamenti a podio.

Nonostante la supremazia mostrata dalla RB19, il team principal Chris Horner ha sottolineato come la squadra anglo-austriaca continui a mantenere alta la soglia di attenzione onde evitare dei cali di concentrazione nel lavoro quotidiano.

“Pensiamo ad una gara alla volta, ad una sessione dopo l’altra – ha affermato Horner, citato da Motorsport Week – Bisogna focalizzarsi solamente su quello. Nessuno si distrae ed è un campionato molto lungo. Quindi ci sono molte cose sulle quali le persone devono concentrarsi”.

Horner ha poi aggiunto: “Le sfide sono sempre diverse, perché quando sei il cacciatore tutti si concentrano sul bersaglio davanti a te. Quando improvvisamente diventi la preda, la pressione è completamente diversa. Arrivarci è una cosa, rimanerci è un’altra. Ma penso che lo spirito, la cultura che abbiamo all’interno della squadra sia molto forte. Abbiamo una grande forza e una grande continuità nel lungo periodo che è molto importante”.