F1 | Ferrari, Vasseur fiducioso: possiamo vincere una gara nel 2023

In una stagione difficile, dove la SF-23 ha mostrato numerose lacune, Frederic Vasseur non perde la speranza di poter conquistare almeno una vittoria nelle prossime gare. Il team principal della Ferrari, arrivato ad inizio anno a Maranello come sostituto di Mattia Binotto, ritiene che la squadra del Cavallino abbia ancora delle possibilità per poter salire sul gradino più alto del podio in questo 2023. Inoltre il manager francese punta anche alla piazza d’onore nella classifica marche, anche se la Mercedes ha un comodo vantaggio rispetto alla concorrenza: la scuderia della Stella può, ad oggi, vantare quaranta punti di vantaggio sull’Aston Martin e cinquantaquattro sulla Ferrari.

“In questa stagione possiamo ancora arrivare secondi nel Costruttori, anche se in classifica la Mercedes è nettamente avanti ma abbiamo perso punti importanti nelle prime gare – ha dichiarato Vasseur, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Bisogna tenere a mente di avere la monoposto migliore e ottenere il massimo delle prestazioni. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere ambo le cose. Vuol dire che abbiamo ampi margini di miglioramento. Per migliorare in maniera importante il pacchetto bisognerà aspettare almeno il prossimo anno. Ma per sfruttare al meglio tutto questo possiamo provare a migliorare già da domani. Questo è un punto molto importante: dobbiamo sfruttare gli ultimi sei mesi della stagione per progredire”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Possiamo conquistare una vittoria in questo campionato. Ritengo che se ottieni una pole position, come avvenuto a Baku, o se rimaniamo vicini a Verstappen, uno o due decimi alle sue spalle, si può vincere. Abbiamo dei podi all’attivo, Verstappen è in una categoria a parte ma dobbiamo lavorare per raggiungere il loro livello. Può accadere di tutto, è necessario mantenere l’approccio e la motivazione per ottenere il meglio”.

