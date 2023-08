F1 | Aston Martin, Felipe Drugovich in pista nelle prove libere a Monza

L’Aston Martin ha fatto sapere che Felipe Drugovich sarà in pista con la AMR23 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, in scena a Monza in questo weekend. Il brasiliano sostituirà Lance Stroll per questa ora di prove, così come scritto nel regolamento sportivo e che prevede almeno due apparizioni di un giovane pilota per team nel corso di una stagione. Su questo tracciato, Drugovich si è assicurato il titolo di campione Formula 2 lo scorso anno, e ha già guidato questa vettura nei test in Bahrain proprio per via dell’infortunio del compagno canadese. Drugovich ha effettuato dei test con la AMR21 del 2021 in tracciati importanti come Silverstone, Barcellona e Spielberg, e questa sessione servirà per accumulare esperienza.

“Sono impaziente – ha detto Drugovich. La vettura si è comportata benissimo quando l’ho guidata nei test in Bahrain e sarà bellissimo vedere quanto sia migliorata da quel momento. Ho trascorso molto tempo al simulatore, aiutando la squadra a sviluppare la monoposto, quindi voglio capire come tutto venga trasportato nella realtà. Sarà un’esperienza estremamente preziosa per me, ma anche una fantastica opportunità per dimostrare ciò che ho imparato nel programma di test con il team. Dal Bahrain ho percorso tanti chilometri con una vettura di Formula 1, quindi ho una comprensione tale da poter fornire un feedback importante alla squadra”.

“Siamo contenti di dare a Felipe l’opportunità di guidare la AMR23 – ha dichiarato Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Ha dimostrato le sue capacità nei test pre-stagionali con un contributo fondamentale allo sviluppo iniziale della vettura. Monza darà al ragazzo la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri e i meccanici e acquisire fiducia in una sessione importante”.