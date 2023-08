Formula 1 | Wolff stranito: distacco tra Verstappen e Perez non ha spiegazioni

Max Verstappen sta demolendo tutti gli avversari praticamente in ogni Gran Premio. Ad eccezion fatta per due eventi, il campione olandese non ha lasciato scampo a nessuno, e sta letteralmente distruggendo anche il compagno di squadra Sergio Perez. Con la stessa vettura, il messicano sta nettamente soffrendo la forza di Max, ormai prossimo a diventare per la terza volta consecutiva il migliore del mondo. Nel corso del weekend di Zandvoort, Checo ha preso addirittura un secondo e tre decimi in qualifica, perdendo anche il podio in gara. Toto Wolff, team principal della Mercedes non si spiega questo incredibile divario per chi guida la stessa vettura.

“Penso che il divario tra Verstappen e Perez sia molto strano, a tratti bizzarro – ha detto Toto nel weekend olandese. Checo non è certamente un idiota, abbiamo visto come sia stato capace di vincere diversi Gran Premi, anche con macchine diverse come la Racing Point, quindi non capisco questo distacco. Max ha sportivamente distrutto tutti i compagni di squadra che gli si sono seduti al fianco, anche perché è bravissimo a costruirsi la macchina su misura, e questo spesso crea dei distacchi importanti anche per chi guida la stessa vettura. Però ecco, un secondo e tre decimi di divario in una pista così piccola non ha spiegazioni”.