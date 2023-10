F1 | Aston Martin, Fallows analizza la mancanza di performance della AMR23

F1 Aston Martin Fallows AMR23 – Nella preview del Gran Premio degli Stati Uniti pubblicata da Aston Martin sul proprio sito ufficiale, Dan Fallows ha parlato della parabola discendente mostrata dalla AMR23 sul piano della performance, precisando come la squadra – dopo attente valutazioni in pista e in fabbrica – abbia capito e compreso gli squilibri che non hanno permesso a Fernando Alonso di confermare l’andamento positivo delle prime gare di questo campionato. Una situazione inerente al bilanciamento aerodinamico della vettura che il team spera di risolvere con lo sviluppo della AMR24 che parteciperà al prossimo campionato di Formula 1.

“Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione, ma poi l’andamento del campionato ci ha parecchio deluso, soprattutto nelle ultime gare”, ha affermato il Direttore Tecnico della compagine inglese. “Un’esperienza che ci ha permesso di imparare delle lezioni importanti in vista del prossimo anno. Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato in termini di equilibrio della vettura e sappiamo quanto questo ha influito sulle nostre prestazioni. Lavoriamo per non commettere le stesse imprecisioni nel 2024. E’ stato un anno di studio in tal senso”.