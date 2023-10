Formula 1 | Haas, Magnussen spiega le novità tecniche che debutteranno sulla VF-23 ad Austin

Formula 1 GP Stati Uniti Haas Magnussen – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Kevin Magnussen ha raccontato le proprie sensazioni sul prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come l’intera squadra riponga massima fiducia sulle novità tecniche che verranno introdotte sulla VF-23 al Circuit of the Americas. In particolare, la speranza della compagine statunitense è quella di ampliare la finestra di utilizzo del pacchetto, soprattutto in vista del 2024, così da migliorare le proprie chance nel confronto con i diretti concorrenti nel mondiale Costruttori.

“Il COTA è la nostra gara di casa, la prima che abbiamo vissuto come team statunitense impegnato in Formula 1”, ha affermato il danese della Haas. “L’anno scorso sono riuscito a condurre una bella gara e la pista mi piace parecchio, direi che è una delle mie preferite nel corso del campionato. Inoltre i fan rendono il fine settimana estremamente entusiasmante. E’ un evento enorme che si è sviluppato solo nelle ultime stagioni. Siamo una squadra americana e il nostro partner è pure americano, quindi speriamo di ottenere il massimo in questo week-end per noi speciale”.

Sulle novità in programma sulla VF-23 ha aggiunto: “Mentirei se non sperassi in un grande salto in avanti, ma penso che in realtà queste novità saranno più indirizzate allo sviluppo della vettura del prossimo anno. Tutti quanti vogliamo progredire, ovviamente, ma abbiamo scelto di portare queste novità soprattutto per avere una migliore comprensione su che strada seguire nel 2024. In situazioni specifiche la nostra vettura può risultare competitiva, ma abbiamo una finestra di utilizzo troppo stretta e dobbiamo lavorare affinché si apra. Ci serve una maggiore varietà di situazioni e piste dove la monoposto riesca a dare il meglio. Speriamo di compiere dei passi in avanti su questo frangente e sulla gestione delle gomme in configurazione gara”.