F1 | AlphaTauri, Ricciardo: “È come se non me ne fossi mai andato”

Daniel Ricciardo torna al volante di una Formula 1 prima del previsto. L’australiano è stato annunciato come pilota titolare della scuderia di Faenza per rimpiazzare Nyck de Vries, che termina quindi con poco preavviso la sua avventura nel circus. Daniel è solo quattordicesimo nella sua prima giornata al volante, ma le sensazioni sono positive: Horner e i vertici della Red Bull gli hanno ridato fiducia, e pian piano Ricciardo riprende familiarità con quella squadra che gli ha regalato tanto, negli anni, e che oggi gli sta regalando una seconda opportunità.

“Credo che la posizione di oggi non sia rilevante al momento – ha detto l’australiano, quattordicesimo – per me quella di oggi era più che altro una occasione per ritrovare le sensazioni con la vettura, e l’attenzione mediatica è stata tanta, ma appena indossato il casco mi sono sentito abbastanza a mio agio, è una vettura familiare. Mi è sembrato di non essermene mai andato. Stamattina non siamo riusciti a trarre alcuna indicazione, ma questo pomeriggio siamo riusciti a giare con le gomme nuove: nulla di preoccupante, la macchina ha dato buone sensazioni. Non è andata troppo male, ci sarà del lavoro da fare, ma nulla di così folle. Sicuramente c’è del margine di miglioramento a livello personale, ma possiamo ancora lavorare sulla macchina. Sono ottimista, è sembrata una buona giornata anche per Yuki, penso che se lavoriamo bene potremo conquistare un buon risultato”.

In pista, la vera star è però Yuki Tsunoda: il giapponese è quarto nell’anomala sessione all’Hungaroring.

“Sono sicuro che gli altri team non abbiano mostrato tutto il loro potenziale, quindi è difficile conoscere la nostra posizione rispetto al resto del gruppo, ma per ora posso dirmi soddisfatto di come sono andate le sessioni di oggi. L’Ungheria è dura per le gomme, soprattutto per la mescola morbida C5 che utilizziamo questo fine settimana, ma ci ha permesso di raccogliere più dati sulla vettura, con la quale mi sono sentito bene con il bilanciamento, costante durante i long run. Abbiamo provato la mescola media, ma poiché la pista era più fredda rispetto alle previsioni per domenica, riteniamo che non sia rappresentativa. Nel complesso, il passaggio dalla Medium alla Soft è stato molto positivo rispetto alla stagione passata”.