Formula 1 | Sparco al fianco di Vettel nel ricordo di Senna e Ratzenberger a Imola

A 30 anni dal tragico 1994, nello scorso fine settimana il circuito di Imola ha visto molti dei piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 scendere in pista uniti dal tributo di Sebastian Vettel, volto ad onorare la memoria di due leggende delle corse: Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Molte le iniziative che hanno coinvolto i piloti nel ricordare il trentennale della loro scomparsa, dall’omaggio in pista del campione tedesco a bordo della McLaren MP4/8, alla corsa organizzata in pista giovedì sera e agli adesivi sulle monoposto; tra queste, anche l’omaggio del balaclava dedicato a Senna, ispirato nei colori e nel disegno al casco del campione brasiliano.

Sparco ha partecipato al progetto di Vettel nei tributi organizzati per rendere omaggio e mantenere viva la memoria delle due leggende. Essere al fianco dei piloti Max Verstappen, Sergio Perez, Isack Hadjar, Josep Maria Marti, Richard Verschoor, Roman Stanek, Dino Beganovic, Arvid Lindblad, Leonardo Fornaroli, Sami Meguetounif, Santiago Ramos, Tim Tramnitz, Kacper Sztuka e Oliver Goethe, fornendo il balaclava #ForeverSenna “ha rappresentato per noi un onore e un privilegio”, ci fa sapere Sparco.