F1 | Aston Martin AMR24, Krack: “Vogliamo la nostra prima vittoria”

Con la presentazione dell’AMR24, l’Aston Martin vuole fare un ulteriore passo in avanti rispetto a un 2023 molto positivo, quantomeno nella prima parte. Confermata la line-up di piloti con Alonso e Stroll, la vettura figlia del direttore tecnico Dan Fallows presenta diverse novità, elencate nell’articolo che vi abbiamo proposto in precedenza. Il campione spagnolo vuole lottare finalmente per la vittoria, risultato che gli manca da Spagna 2013, all’epoca vestito di rosso Ferrari, e la squadra di Silverstone, parlando in linea generale vuole diventare grande davvero.

“Siamo orgogliosi di presentare la AMR24 – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. E’ il risultato di un grandissimo sforzo da parte di tutta la squadra e del nostro nuovo AMR Technology Campus, questo ci permetterà di fare un altro passo in avanti nel 2024. Dopo l’ultima gara del 2023 tutti si sono concentrati sui miglioramenti in ogni settore, concentrando gli sforzi su ciò che davvero fa la differenza e che conta per essere migliori. Quasi ogni area della macchina è stata perfezionata e migliorata, ci siamo basati sui nostri punti di forza, facendo tesoro di quanto accaduto nel 2023. Veniamo dalla miglior stagione della nostra storia fino a questo momento, e l’obiettivo è quello di ottenere più punti, podi e lottare per la nostra prima vittoria in verde”.