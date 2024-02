Formula 1 | Racing Bulls, Mekies lancia Ricciardo verso le posizioni di vertice della classifica

Formula 1 Racing Bulls Ricciardo – In attesa di debuttare al muretto come nuovo Team Principal della Racing Bulls, Laurent Mekies ha “coccolato” la figura di Daniel Ricciardo, pilota che insieme a Yuki Tsunoda prenderà in mano la nuova VCARB 01 presentata la settimana scorsa a Las Vegas.

Secondo il Manager francese, l’australiano è uno dei piloti più talentosi della griglia di partenza e il suo talento, unito alla grande voglia di rivalsa dopo le stagioni difficili in Renault e McLaren, potrebbe rivelarsi un grande plus per gli obiettivi che la compagine faentina intende inseguire nel 2024.

Mekies e le alte aspettative su Ricciardo

“Daniel era uno dei migliori piloti sullo schieramento di partenza. In seguito non ha avuto anni felici, ma alla fine come squadra ci riteniamo fortunati di poter costruire con lui questo nostro nuovo periodo in Formula 1. Pian piano stiamo rivenendo il Ricciardo che tutti quanti conosciamo.

E’ motivato, concentrato e affamato di successo. Qualità che l’hanno sempre contraddistinto e che ci fanno pensare un gran bene di lui. Può tornare quello di un tempo, non ho dubbi in merito. Da questo periodo di alti e bassi ha acquisito esperienza ed ha imparato molto su come gestire le sue energie. Ci sono pochi piloti con l’esperienza, il numero di successi e la sensibilità di Daniel. Il suo atteggiamento positivo poi è un bonus che fa la differenza”.