F1 | Aston Martin ammette di aver spiato la Red Bull

Aston Martin non ha negato di aver dato una “sbirciata” alle foto dettagliate della parte inferiore della Red Bull. Dopo un buon inizio di 2023, il team con sede a Silverstone, reduce da gare difficili, ha chiaramente perso il suo posto come sfidante più vicino alla Red Bull. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca afferma che Aston Martin reagirà con un altro significativo pacchetto di aggiornamenti per le prossime gare a Zandvoort o Monza. Secondo quanto riferito, l’aggiornamento coinvolgerà i sidepods, DRS e fondo.

Molti credono che sia nel fondo della RB19 il segreto del dominio della Red Bull e le recenti foto della vettura di Sergio Perez sollevata da una gru dopo l’incidente a Monaco, hanno rivelato che il fondo è molto complesso. Le squadre hanno avuto un’altra buona occasione di osservare più da vicino la monoposto di Perez, lo scorso fine settimana in Ungheria, quando la vettura incidentata del messicano è stata ancora una volta sollevata mentre veniva rimossa dal circuito.

Quando gli è stato chiesto se Aston Martin ha studiato quelle foto, il capo tecnico Tom McCullough ha detto a Mundo Deportivo:

“Guardiamo sempre qualsiasi foto quando cerchi di capire come sviluppare. Per quest’anno o l’anno prossimo? È un’evoluzione. Quello che faremo quest’anno lo useremo per il prossimo anno, e per elementi come il fondo abbiamo altre evoluzioni in arrivo per quest’anno, proprio come faranno altre squadre. Quindi, per rispondere alla domanda, dai sempre un’occhiata mentre continuiamo a portare aggiornamenti alla vettura per migliorare le prestazioni quest’anno”.