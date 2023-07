F1 | Pirelli, a Spa doppia gara: l’analisi di Mario Isola

Dopo pochi giorni dal Gran Premio d’Ungheria, vinto da Max Verstappen, il circus della Formula 1 è in viaggio verso il circuito di Spa, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio del Belgio che prevede anche la Sprint Race, sabato pomeriggio. La pista belga sottopone gli pneumatici ad un notevole stress e per questo motivo, Pirelli ha deciso di portare il tris di mescole C2, C3 e C4.

“Soltanto pochi giorni di pausa e la Formula 1 affronta un nuovo appuntamento, l’ultimo prima della sosta estiva”, ha dichiarato Mario Isola nel media Pirelli.

“Questo fine settimana si correrà il Gran Premio del Belgio, uno dei più prestigiosi della storia di questo sport perché si disputa su un tracciato particolarmente impegnativo, per i piloti, per le vetture e anche per le gomme. Abbiamo scelto per questa gara lo stesso tris di mescole utilizzato lo scorso anno (C2, C3 e C4) che offrono un ampio ventaglio di opzioni strategiche in caso di gara sull’asciutto. Le condizioni meteorologiche sono tradizionalmente un fattore molto importante durante il weekend di gara e lo spostamento di data di questa edizione, (da primo appuntamento dopo la pausa a ultima gara prima del break) non dovrebbe avere alcun effetto: qualsiasi previsione rischia di essere smentita. Inoltre, la lunghezza del tracciato, il più lungo del calendario e l’andamento in saliscendi (Spa ha la variazione altimetrica più elevata) fanno sì che un pilota si possa trovare ad affrontare un asfalto bagnato in un punto e completamente asciutto in un altro.

La novità dell’edizione 2023 sarà il formato del fine settimana, visto che a Spa andrà in scena per la terza volta nella stagione il sabato Sprint, con lo Shootout la mattina e una gara di 100 km al pomeriggio. Con una sola ora di prove libere a disposizione il venerdì prima delle qualifiche (si prevede pioggia), ci sarà ancor meno tempo per mettere a punto le monoposto in vista del resto del fine settimana su un tracciato che di solito vede le differenze più ampie in termini di configurazione aerodinamica fra chi privilegia il carico aerodinamico per andare forte nel secondo settore e chi vuole una macchina più “scarica”, in grado di sfruttare al meglio la velocità di punta sui rettilinei ed essere così in grado di attaccare e, nel caso di difendersi adeguatamente. La doppia gara aumenterà ancor di più lo spettacolo di un Gran Premio che resta uno dei più belli di tutta la stagione”.