F1 | Aston Martin, Alonso: “Un altro giro e avrei preso Lance”

Quinta posizione per Fernando Alonso nella Sprint Race di Spielberg. Nella Sprint Shootout, la qualifica che determina la griglia di partenza della gara del sabato, Fernando ha confermato il risultato della qualifica vera e propria, conquistando il settimo tempo. Stavolta, però, lo spagnolo era riuscito a mettersi davanti al compagno di squadra Lance Stroll, che al via trova uno spunto migliore, prendendosi di fatto la posizione. Al traguardo i due sono praticamente attacchi, con Alonso che sembra spingere il compagno mentre Hulkenberg arriva alle spalle. Un team radio di Stroll lascia interdetti gli addetti ai lavori, ed è chiaro che Fernando non voglia attaccare il compagno di squadra: una situazione già vista quest’anno, anche se era evidente che Alonso ne avesse di più per prendersi il quarto posto.

”Sono felice dei punti conquistati oggi dalla squadra. Ne abbiamo presi più della Ferrari, otto più della Mercedes, è andata bene. E’ stata una battaglia divertente, ma onesta quella con Lance. Qualche giro in più e ci avrei provato con DRS: le gomme stavano migliorando verso la fine, all’ultimo giro c’ero quasi in curva otto, ma c’era Nico che arrivava veloce con le gomme slick, per cui sono contento di aver visto la bandiera a scacchi – ha spiegato Fernando – le gomme erano la grande incognita della Sprint, alla fine Hulkenberg ha fatto la sosta e ha terminato alle mie spalle, il tempo di gara è rimasto invariato, per cui va bene così”.

“Speriamo vada meglio domani, anche il meteo sembra essere più clemente, ma saremo settimi. Punto a terminare tra i primi cinque – continua Alonso, che aggiunge – le notizie da Spa sono davvero tristi e i miei pensieri sono con i cari di Dilano. Su alcune piste la visibilità è davvero scarsa, sopratutto ad alta velocità e con la pioggia, non possiamo permetterci che questo accada di nuovo”.