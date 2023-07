F1 | Red Bull, Christian Horner: “Tra Max e Checo è stata una lotta corretta”

Per Christian Horner quella tra Max Verstappen e Checo Perez è stata una lotta corretta. Allo start della Sprint Race, il messicano ha avuto uno spunto migliore, prendendo la leadership della corsa, senza però lottare con il compagno di squadra, pronto a riprendersi la prima posizione. I due sono quasi arrivati al contatto, ma è stato Verstappen a spuntarla e a tagliare il traguardo con ventuno secondi di vantaggio sull’altro. Entrambi i piloti affermano di essersi chiariti nel dopo gara, ma di certo entrambe le manovre lasciano più di qualche dubbio. Horner liquida il tutto come lotta serrata, ma corretta, e allora sembra quasi una fortuna che Perez, in gara, sia costretto a partire dalla quindicesima posizione, troppo lontana dalla pole intoccabile dell’olandese.

“E’ un fantastico risultato per la squadra, una doppietta in Austria con una grande gara da parte di entrambi i piloti. La nostra regola d’oro dice che si corre al massimo, lasciandosi il giusto spazio e senza dubbio è andata così nelle prime curve, lotta serrata ma corretta, ed entrambi i piloti hanno poi continuato la corsa con un buon ritmo – ha affermato Horner – la squadra conquista ben quindici punti e speriamo di conquistarne anche di più in gara. E’ un giorno triste per il Motorsport, perdiamo Bob Fernely e il giovane Dilano van’t Hoof, i nostri pensieri sono con le famiglie e i loro cari”.