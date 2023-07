F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Io e Max ci siamo chiariti”

Ci ha provato Sergio Perez a prendersi la leadership della Sprint Race, ma l’impresa è terminata dopo sole due curve. Il messicano è riuscito a classificarsi secondo nella Sprint Shootout, assicurandosi un posto in prima fila per l’attacco al compagno di squadra, Max Verstappen, irremovibile dalla prima casella. Alla partenza sul bagnato, Checo ci prova e ci riesce: prende la prima posizione, ma Verstappen non molla, ci prova, forse esagerando, con una manovra un po’ al limite e, tempo due curve e l’olandese torna davanti. Perez tenta di tenere la macchina in pista, perdendo la posizione anche su Nico Hulkenberg. Alla fine il messicano è secondo, è vero, ma a ben ventuno secondi dal compagno di squadra. Perez festeggia il podio della Sprint, ma domani dovrà ricostruire tutto dalla quindicesima casella in griglia.

“E’ un grande risultato per tutta la squadra. All’inizio io e Max ci siamo avvicinati più del dovuto, siamo andati oltre il limite per essere compagni di squadra; ne abbiamo parlato e abbiamo risolto tutto. L’atmosfera nel team è totalmente rilassata, come ho detto abbiamo già chiarito tutto, è importante che questi episodi non ci condizionino – ha chiarito il pilota messicano – alla fine, dopo aver passato Nico e la Haas, ci siamo assicurati di portare le gomme fino alla fine, perché la pista si stava asciugando, ma abbiamo ottenuto il risultato sperato. In gara scatteremo dalla quindicesima posizione e recuperare non sarà facile, proveremo a recuperare più posizioni possibili. Ieri abbiamo mostrato un ottimo passo e sono a mio agio con la vettura. Non mi sento ancora bene, nemmeno lontanamente al 100%, ma nono vedo l’ora di scendere in pista. Voglio anche prendermi un momento per ricordare Bob Fernely, una persona importante della mia vita, con cui ho condiviso tanti anni e bei momenti. Voglio augurare ad Audrey e alla sua famiglia il meglio. E’ davvero triste, ma ricordiamo i momenti felici”.