F1 | La Cina sul bagnato ricorda la Turchia del 2020: poco grip e tante uscite nella SQ3 [VIDEO]

F1 GP Cina Shoot-Out – Poco grip e tante “remate” per i piloti nella terza e ultima manches di qualifica valida per la Shoot-Out del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Come mostrato nel video di Max Verstappen riportato sopra, il bitume presente nella parte superiore dell’asfalto del circuito cinese ha creato non pochi grattacapi ai piloti, i quali sono incappati in lunghi e contatti con le barriere (Charles Leclerc). Una condizione che alta scivolosità che potrebbe confermarsi in gara, soprattutto se le condizioni – come sembra – dovessero confermarsi simili a quelle di oggi.

Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.