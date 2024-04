F1 | Aston Martin, Alonso l’immortale: “Il ritiro non è mai stata un’opzione”

Highlander Alonso. Nella serata di giovedì è arrivato il comunicato ufficiale dell’Aston Martin che ha sancito il prolungamento contrattuale tra la squadra di Lawrence Stroll e il due volte campione del mondo. Fernando dunque, che quest’anno ha iniziato la sua seconda stagione al volante della monoposto di Silverstone, continuerà ad essere parte integrante della scuderia inglese almeno fino al 2026: anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

E dunque nessun ritiro per Alonso che continua ad essere animato dal sacro fuoco della competizione nonostante non sia più giovanissimo: il prossimo 29 luglio compirà 43 anni. A discapito dell’età, Nando non si sente appagato fornendo sempre prestazioni positive sia per se stesso che per la squadra.

“Quando due parti vogliono qualcosa a un certo punto si raggiunge un accordo, sono estremamente entusiasta di continuare a correre e di continuare a correre con questa squadra con la quale mi sento a casa – ha dichiarato Alonso, citato da Formula1.com – Era anche un senso di lealtà che volevo esprimere alla mia squadra. Ho sentito che questo è solo l’inizio del viaggio, non poteva essere la fine del viaggio per me e Aston Martin”.

Lo spagnolo poi, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Non mi è mai passato in mente il pensiero del ritiro. Avevo il 99% di fiducia che avrei continuato a correre l’anno prossimo, dunque non era un’opzione”.