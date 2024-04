F1 | Sainz: “Non ho idea dove correrò nel 2025”

Il futuro di Carlos Sainz è ancora tutto da scrivere. Lo spagnolo, nonostante si moltiplichino i rumors che lo vogliono sempre più vicino al passaggio in Mercedes nel 2025 dove prenderà il posto di Lewis Hamilton che invece effettuerà il percorso inverso approdando a Maranello, ha affermato di non essere ancora a conoscenza della squadra che lo accoglierà nella prossima stagione. Pretattica o verità? Lo scopriremo presto.

Sainz, sul quale la Ferrari ha comunicato ufficialmente a inizio febbraio la decisione che non avrebbe esercitato il rinnovo di contratto che scade a fine 2024, ha iniziato come meglio non poteva l’attuale campionato. L’alfiere del Cavallino, eccezione di Jeddah dove non ha corso, ha sempre concluso le gare tra le prime tre posizione. Degna di nota la prestazione di Melbourne dove è salito sul gradino più alto del podio.

“Non ho idea di dove sarò nel 2025 – ha detto recentemente a Sky Sport F1 – Al momento non ho ancora niente da dire ma ovviamente non dipende solo da me ma anche dalle altre squadre. Sanno che sono disponibile. Vediamo cosa succederà”.