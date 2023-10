F1 | McLaren, gran rimonta di Norris in Messico

La McLaren può certamente essere soddisfatta del risultato ottenuto in Messico. Lando Norris ha completato una grandissima rimonta, partendo dal fondo dopo le qualifiche decisamente negative del sabato, e ha chiuso la sua giornata in quinta posizione, compiendo anche un paio di sorpassi mozzafiato prima a Ricciardo e poi a Russell. Il britannico quindi si riscatta alla grande dopo un weekend fino a quel momento ricco di ambizioni ma con poca sostanza. Si è dovuto accontentare dell’ottava posizione, invece, Oscar Piastri, il quale si è distinto per la lotta vinta con Tsunoda ma che probabilmente ha fatto sì che una parte della sua vettura arrivasse danneggiata al traguardo.

“E’ stata una gara molto bella – ha detto Norris. Ritmo eccellente dall’inizio alla fine, e la strategia diversa ha funzionato perfettamente. E’ stata una bellissima giornata, probabilmente una delle migliori domeniche in termini di passo gara, sorpassi e gestione. Siamo riusciti a trarre il massimo da questo Gran Premio, sono molto contento del lavoro della squadra e di come ho guidato”.

“Una domenica difficile – ammette Piastri. Ho avuto un po’ di battaglie là fuori, il che ha reso la gara interessante, ma sicuramente non la più semplice. Il ritmo era abbastanza buono, poi dopo la bandiera rossa le cose si sono complicate, credo anche di aver subito dei danni dopo un corpo a corpo con Tsunoda, questo certamente non mi ha aiutato. E’ bello portare a casa punti importanti, ma ci sono degli aspetti che dobbiamo migliorare per il weekend in Brasile”.