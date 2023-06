F1 | Aston Martin, Alonso è settimo: “Avevo un solo tentativo per il Q3”

Settimo tempo per Fernando Alonso nelle qualifiche di Spielberg. Lo spagnolo, per la seconda volta quest’anno, deve accontentarsi di stare alle spalle del compagno di squadra, Lance Stroll, sesto. I due hanno dovuto fare i conti con i track limits, in particolare Alonso, che ha dovuto quindi usare un set di soft in più durante il Q2, tenendone solo uno a disposizione per la sessione finale. La quarta fila da’ comunque la possibilità a Fernando di lottare per il podio, sebbene le due Ferrari sembrano aver recuperato sia sul giro secco che sul passo gara. Domani, c’è ancora la Sprint: un’altra occasione per guadagnare punti extra.

“Mi sento bene dopo questa sessione. La qualifica, su questa pista, è sempre intensa perché i tempi sono molto ravvicinati. Guardando ai tempi in tutte e tre le sessioni, è facile notare come ci siano solo pochi decimi a separare diverse vetture. Ci è stato cancellato un tempo in Q2, e per questo abbiamo dovuto usare un set di gomme in più per entrare in Q3, dove abbiamo avuto solo un tentativo a disposizione, non proprio l’ideale – ha rivelato Fernando – in ogni caso, la sesta e la settima posizione restano un ottimo risultato per noi. Credo che sarà interessante ed eccitante con le condizioni meteo, anche perché c’è possibilità che piova domani e che sia asciutto domenica. La vettura è buona, sono ottimista per il resto del weekend”.