F1 | Mercedes, Hamilton abbastanza soddisfatto della terza fila in Austria

E’ tutto sommato soddisfatto Lewis Hamilton per il quinto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Storicamente la Mercedes ha sempre avuto difficoltà a Zeltweg, e la terza fila non è certamente una sorpresa. Il sette volte campione del mondo inglese punta tutto sul passo gara di domenica, ancora un’incognita un po’ per tutti considerando la sola ora di prove libere a disposizione in un weekend come questo con il format della Sprint Race. Le Ferrari, davanti in qualifica, vanno solitamente in difficoltà nei long run, ma in Canada hanno dimostrato un buon passo e una capacità maggiore di gestione gomme, quindi per Lewis potrebbe essere una domenica più complicata del previsto, quantomeno sulla carta.

“Quella di oggi è stata una sessione difficile, ma ce l’abbiamo fatta – ha detto Hamilton. Questa pista è sempre stata una sfida per la nostra vettura, e lo si è visto anche oggi, quindi la quinta posizione è buona per iniziare la gara di domenica. Non sono ancora del tutto sicuro sul nostro ritmo a lunga percorrenza, forse siamo i terzi o quarti più veloci, ma stiamo cercando di concentrarci su noi stessi e di muoverci il più velocemente possibile, quindi lavoreremo sodo durante la notte per migliorare nelle qualifiche Sprint di domani, chiaramente tenendo conto delle condizioni meteorologiche e delle temperature”.