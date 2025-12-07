F1 GP Abu Dhabi | Aston Martin, Alonso saluta la AMR25 ed è pronto per la nuova era

Yas Marina – Con la bandiera a scacchi e i fuori di artificio si festeggia, ad Abu Dhabi, la vittoria mondiale di Lando Norris. In qualche parte nel paddock, però, c’è anche qualcun altro che festeggia: Fernando Alonso dice finalmente addio a questa era regolamentare, e in particolare alla AMR25.

Che lo spagnolo non avesse un buon feeling con la vettura di quest’anno era ormai chiaro a tutti. Ha precisato più e più volte di essere impaziente di voler mettere la parola fine a questa stagione difficile e di attesa, prima di tentare, per l’ultima volta, di compiere quel sogno, stavolta insieme ad Adrian Newey. Per l’ultimo show, la AMR25 si comporta meglio del previsto, regalando a Fernando la sesta posizione e ben otto punti, un bel bottino per il finale di stagione.

Alonso: “Sono pronto per i grandi cambiamenti che ci attendono”

“È fantastico finire la stagione con un solida sesta posizione qui ad Abu Dhabi. Il nostro passo gara non ha sempre eguagliato la nostra qualifica ultimamente, quindi una domenica solida qui è una sensazione molto positiva. È stato un anno impegnativo e voglio ringraziare tutto il team per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione. Ci godremo una pausa, poi sposteremo la nostra attenzione sulla preparazione per i grandi cambiamenti del prossimo anno. E congratulazioni a Lando per il suo primo Campionato del Mondo; è un momento speciale per qualsiasi giovane pilota, e se lo merita”.

Stroll: “È stato un anno difficile, bello concludere in zona punti”

Ottima gara anche per Lance Stroll: quindicesimo al via, il canadese scatta con gomma hard che mantiene fino al quarantaduesimo giro. Recupera così tempo in pista fino a risalire in decima posizione e conquistare così un punto.

“È stata una gara divertente, alcuni ottimi sorpassi e una buona strategia da parte del team oggi, ed è bello aver conquistato un punto nell’ultima gara sul Circuito di Yas Marina. Col senno di poi, forse avremmo potuto fare il pit stop un giro o due prima e finire ancora più avanti in zona punti. Quest’anno è stato difficile per il team, non siamo stati così competitivi come volevamo, quindi concludere questa stagione con un risultato positivo e il P7 nel Campionato Costruttori è un buon risultato”.