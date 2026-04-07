F1 | Antonelli: “Voglio lottare per il titolo”

Tra le sorprese gradite di questa nuova stagione 2026 che è iniziata con molte critiche ed incertezze per via dei nuovi regolamenti, c’è sicuramente Kimi Antonelli. A soli 19 anni, il pilota della Mercedes è diventato il più giovane leader della classifica Mondiale nella storia della Formula 1, segnando un record che difficilmente passerà inosservato. Tuttavia, nonostante l’ottimismo e la fiducia nelle proprie capacità, Antonelli non nasconde la consapevolezza dei propri limiti, in particolare di fronte all’esperienza di George Russell, suo compagno di squadra e grande avversario nella corsa al titolo.

Durante questa lunga pausa, Antonelli ha rilasciato alcune interviste alla Bild e Sky nelle quali si evince un tono prudente ma al tempo stesso ambizioso. Interrogato sul suo rapido successo, il giovane pilota ha raccontato di sentirsi ancora quasi incredulo di fronte all’attenzione che ha suscitato la sua ascesa.

“È pazzesco quanta attenzione ci sia stata nei miei confronti. Ho comprato i giornali il giorno dopo, li ho letti e li terrò. È bello, fa piacere, ma è anche pericoloso. È facile perdere concentrazione e farsi trasportare quando tutti ti celebrano”.

Questa consapevolezza lo ha spinto a prendere decisioni precise per gestire la pressione. Antonelli ha ammesso di evitare i social media nei weekend di gara per non caricarsi di ulteriori aspettative.

“Le aspettative su di me sono cambiate drasticamente. La verità è che ci sono ancora 19 gare da disputare. Voglio ottenere più di una sola vittoria. Il mio obiettivo finale è essere in lizza per il titolo a fine stagione e poi vincerlo”.

Nonostante la sicurezza nelle proprie capacità, Antonelli è onesto e realistico, sa perfettamente che sul lato dell’esperienza, Russell è più avvantaggiato:

“L’esperienza è la mia più grande debolezza rispetto a piloti come George, senza dubbio. Quella non si può comprare.

Ma sono fiducioso che avrei comunque una possibilità se si presentasse l’occasione. Lavoro per questo da molti anni, e la mia vittoria ha dimostrato che posso battere chiunque se riesco a esprimere il mio potenziale. Ma per farlo, devo avere solide basi”.

Il giovane talento bolognese ha sottolineato come la pausa forzata di aprile, sebbene necessaria, sia arrivata in un momento delicato della stagione. Dopo un avvio intenso e positivo, la possibilità di rimanere lontano dalla pista non è ideale per chi vuole continuare a consolidare la propria posizione di leader.

“Sicuramente, è un peccato avere una pausa così lunga, ma allo stesso tempo non mi lamento troppo perché posso passare parecchi giorni a casa. Questo è importante, perché è stato un inizio di stagione piuttosto intenso. Ma, naturalmente, mi manca già la pista”.

Antonelli ha anche messo in evidenza come la pausa possa avvantaggiare i rivali, dando loro più tempo per avvicinarsi nel campionato.

“Questa pausa dà ai nostri rivali più opportunità di colmare il divario. Noi arriviamo da un inizio positivo, la macchina va forte, ma ogni giorno fuori dalla pista è un giorno in cui gli altri possono recuperare terreno”.

Nonostante la vittoria a Suzuka, Kimi non si è detto completamente soddisfatto della propria prestazione, soprattutto per quanto riguarda la partenza della gara. L’esperienza gli ha insegnato quanto sia fondamentale partire bene per consolidare il vantaggio in pista.

“Domenica in Giappone non ho goduto della vittoria quanto avrei voluto perché ero arrabbiato per la partenza. Ero consapevole di essere stato molto fortunato nonostante ciò. È stato un vero shock, mi è venuta voglia di strapparmi i capelli. Ci sto già lavorando”.

Per migliorare, il giovane pilota intende sfruttare al massimo la pausa e il simulatore, concentrandosi sulle partenze, uno degli aspetti più delicati della guida in Formula 1.

“Sicuramente il simulatore per le partenze. Ora prenderò il volante con tutte le mie impostazioni. Sto già pensando a come migliorare”.

La stagione è lunga, e Antonelli sa che ogni gara rappresenta un’opportunità per accumulare esperienza, punti e sicurezza. Tra gestione della pressione, miglioramento delle partenze e adattamento alla monoposto, il giovane pilota ha davanti a sé una stagione cruciale: non solo per confermare il suo record di leader più giovane della storia, ma anche per provare a insidiare uno dei favoriti al titolo mondiale.

Se riuscirà a combinare talento, concentrazione e capacità di apprendere dai propri errori, Kimi Antonelli potrebbe davvero giocarsi il Mondiale fino all’ultima gara, sfidando l’esperienza di Russell e dimostrando che, in Formula 1, anche i più giovani possono aspirare a grandi traguardi.