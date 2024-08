F1 | Antonelli a muro nelle libere 1 di Monza: si chiude in anticipo il debutto con Mercedes

F1 Antonelli GP Italia – Si è chiusa in anticipo la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15º appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo circa dieci minuti di azione, tra l’altro con la gomma più soffice portata da Pirelli per questo fine settimana in Brianza, l’emiliano ha perso il controllo della vettura in staccata alla Parabolica, finendo dapprima in testacoda e successivamente contro le barriere. Un debutto ovviamente non felice, ma che il talento italiano dovrà rapidamente dimenticare in vista delle prossime uscite.

Antonelli, ricordiamo, è il principale indiziato per la sostituzione di Lewis Hamilton in Mercedes e queste libere, unite ai test svolti nelle scorse settimane, servivano per cominciare a prendere confidenza con il metodo di lavoro all’interno del garage. Il pilota è stato trasportato al centro medico per la classica routine in caso di forte decelerazione. Nei prossimi minuti è atteso all’interno del garage.

