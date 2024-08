DIRETTA F1 | GP Italia 2024: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Monza – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo di Monza dove, a partire dalle 13:30 i piloti scenderanno in pista per il primo turno di prove libere!

Oggi i tifosi italiani avranno due motivi per seguire questo turno, non soltanto per le Ferrari ma anche perché dopo diversi anni ci sarà un pilota italiano in pista! Infatti Kimi Antonelli prenderà parte alle FP1, al posto di George Russell. Manca solo l’ufficialità ma il giovane talento sarà un pilota Mercedes a partire dalla prossima stagione.

E’ tutto pronto quindi, si scende in pista!

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

3/5 - (2 votes)