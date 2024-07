F1 | Wolff: “Avrei voluto scegliere Sainz ma non credo possa aspettare a lungo”

Nonostante Max Verstappen abbia ripetuto più volte che il suo futuro è con la Red Bull, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha ammesso di non credere molto all’olandese e per questo motivo è disposto ad attendere fino ad ottobre una risposta del tre volte iridato. Intervistato da motorsport-total.com, quando gli è stato chiesto se avrebbe “messo la mano sul fuoco” per prevedere che Verstappen sarà ancora alla Red Bull oltre questa stagione, l’austriaco ha scherzato: “Metterei la mano sul fuoco per il fatto che Max sarà in Formula 1 l’anno prossimo”.

Tuttavia, Wolff ammette che effettivamente Verstappen non avrebbe motivo di cambiare squadra dal momento che la Mercedes non è ancora abbastanza veloce da poter attirare l’attenzione di Max.

“Ma il 2026 è l’anno in cui molte cose cambieranno. Penso che potrebbe essere interessante guidare per noi ma non so se riuscirà a rescindere il suo contratto”.

L’austriaco ha poi parlato del dispiacere nel non aver ingaggiato Carlos Sainz, dal momento che lo spagnolo vuole chiudere la questione contratto al più presto possibile. Senza dimenticare poi l’opzione Kimi Antonelli.

“Mi sarebbe piaciuto scegliere Carlos Sainz perché è molto sottovalutato e lavora sodo. Ma non credo che possa aspettare tutto il tempo necessario, perché potremmo non prendere una decisione fino a novembre”.