F1 | Andrea Stella: “Verstappen non vincerebbe con la nostra macchina”

La Red Bull ha dominato completamente la stagione 2023, vincendo tutte le gare tranne il Gran Premio di Singapore, vinto da Carlos Sainz. Tuttavia, la McLaren si è avvicinata molto al team austriaco in termini di ritmo nella seconda metà della stagione.

La squadra di Woking ha subito un inizio d’anno difficile con una vettura sottosviluppata e pochi piazzamenti a punti, ma Andrea Stella è stato di parola quando dichiarò che dall’estate in poi le cose sarebbero cambiate. E così è stato perché la McLaren ha visto notevoli miglioramenti in termini di velocità e risultati. Il team ha concluso la stagione al quarto posto nel campionato costruttori, con Lando Norris che ha registrato la sua migliore stagione con 206 punti e sette podi, mentre Oscar Piastri ha conquistato due podi, la sua prima vittoria nella gara Sprint in Qatar e il premio Rookie of the Year.

Tuttavia, intervistato da AmUS, Andrea Stella ha lasciato intendere che la loro auto non è in grado di competere con la Red Bull per le vittorie ed ha affermato che anche Verstappen troverebbe “impossibile” vincere una gara al volante della McLaren.

“Anche un pilota eccellente come Verstappen può fare solo ciò che la macchina gli permette di fare. Con la nostra macchina, è impossibile con qualsiasi pilota, essere veloce come la Red Bull nella seconda parte degli stint in gara. Verstappen fa la differenza perché compete sempre ad un livello estremamente alto, anche nelle condizioni più difficili”.