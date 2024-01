Il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 ha segnato un evento storico per quel che riguarda la Formula 1 contemporanea: la fine del ciclo vincente di Lewis Hamilton fermo tutt’oggi a quota sette campionati del mondo. L’inglese infatti, protagonista di una battaglia molto serrata con Max Verstappen, perse la sfida con l’olandese in una gara ancora oggi carica di polemiche per le decisioni prese nel finale della corsa dalla direzione gara. Su quell’appuntamento, dal quale la Formula 1 ha cambiato “padrone” a partire dall’anno successivo con il ritorno al vertice della Red Bull, ne ha discusso Chris Horner.

Il team principal della Red Bull ha voluto sottolineare il rispetto mostrato da Hamilton nel dover sopportare una sconfitta bruciante, maturata negli ultimi metri di gara dopo aver condotto agevolmente quella corsa fin dal primo giro.

“Tanto di cappello per come Hamilton ha gestito quel momento – ha dichiarato Horner al podcast Secrets for Success – Aveva perso il campionato del mondo dei record, ma si è comportato con dignità e rispetto. Gli strinsi la mano nella sala dei piloti nel post gara e lui si congratulò con noi”.

Da parte di Horner non è mancato un accenno a quanto avvenne nell’ultimo giro della gara di Abu Dhabi: “Se n’è parlato molto, ma la Mercedes in gara era più veloce di noi. Lewis è stato in grado di gestire il divario con Max abbastanza comodamente. Ma poi sono andati molto sulla difensiva, sono stati molto conservativi e hanno lasciato Lewis fuori con un set di gomme usate di 43 giri. L’auto era molto esposta, rimanendo sulla difensiva erano vulnerabili a quella situazione”.