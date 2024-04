Formula 1 | Sauber, Zhou per la prima volta in azione sul tracciato di casa a Shanghai

Formula 1 GP Cina Sauber – Prima volta, come per tanti altri piloti, per Guanyu Zhou a Shanghai, teatro del prossimo Gran Premio di Cina. Il portacolori della Sauber gareggerà per la prima volta sul circuito di casa, supportati dai tifosi cinesi, e cercherà di garantirsi i primi punti di una stagione fin qui travagliata, caratterizzata da scarse performance – anche a causa di una vettura non ancora al 100% – e da diversi errori commessi dalla squadra, soprattutto durante i pit stop. A caccia di riscatto anche Valtteri Bottas, protagonista di un bel passo in avanti con la monoposto durante l’ultimo fine settimana mondiale che si è tenuto in Giappone.

Zhou emozionato per il primo GP di Cina

“Non potrei essere più entusiasta di correre finalmente sul suolo di casa a Shanghai. Essere il primo pilota cinese a gareggiare in Formula 1 in Cina significa molto per me: mi riempie di immensa gioia, orgoglio e responsabilità. Non si tratta solo di una gara per me: dopo quattro anni di assenza dal calendario, il campionato torna finalmente e con un pilota cinese sulla griglia di partenza scriveremo la storia.

È un’opportunità per ispirare e spianare la strada alle future generazioni che si interesseranno a questo sport. Abbiamo visto la passione che ci aspetta quando i biglietti sono stati messi in vendita e sono andati completamente esauriti in poche ore. Il mio Paese ama le corse e aspettava questo momento da anni.

Per me, tuttavia, l’attenzione rimane sulle prestazioni: una volta in pista, tratterò questo weekend come tutti gli altri e lavorerò duramente per ottenere il massimo dalla vettura. Non vedo l’ora di dare il massimo, di condividere la passione con tutto il nostro team a bordo pista e a casa, e di iniziare un nuovo capitolo del motorsport cinese insieme al pubblico. Ma soprattutto non vedo l’ora di fare una bella gara e di tornare a fare punti”.

Bottas a caccia di punti con la Sauber

“È bello tornare a Shanghai. E’ una buona pista su cui guidare e mi mancava essere qui. E’ un luogo in cui le gare possono essere molto movimentate, come abbiamo visto in molte occasioni, tra cui l’ultima volta che abbiamo corso qui nel 2019. Con Zhou che corre il primo Gran Premio di casa per un pilota cinese sono sicuro che sentiremo l’amore e il sostegno dei tifosi, il che renderà il ritorno qui ancora più speciale.

La squadra sta lavorando sodo per progredire: a Suzuka abbiamo dimostrato un buon ritmo di gara e siamo stati in lotta per i punti fino quasi alla fine della corsa. Quindi abbiamo una base su cui costruire. Il team in fabbrica ha continuato a lavorare sulla nostra vettura e raddoppieremo gli sforzi per lottare per i punti questo fine settimana. Non vedo l’ora di vedere i nostri colori sulle tribune e di offrire un grande spettacolo ai nostri tifosi cinesi”.