F1 | Haas, Magnussen sfiora la top dieci nella Sprint Qualifying in Austria

F1 GP Austria Haas – Prestazione maiuscola di Kevin Magnussen nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il danese della Haas, veloce e costante per l’intera sessione, è riuscito a portare la propria VF-24 in 11° casella, garantendosi una posizione di assoluto spessore in vista della gara breve che scatterà domani mattina alle 12.00. Peggio è invece andata a Nico Hulkenberg, 17° e spesso rallentato dal traffico nel corso della SQ1.

Hulkenberg analizza il venerdì in Austria

“I margini sono sottili e per qualificarti al meglio hai bisogno di un giro perfetto. In generale non è stata una bella sessione e ho sempre fatto fatica a trovare il ritmo e l’armonia con la vettura. Sapevo fin dall’inizio che eravamo sotto pressione e alla fine il ritmo non si è rivelato in linea con le aspettative. Quando inizi dietro e ti trovi nel traffico e in aria sporca è complicato tirare fuori il tempo, soprattutto se le condizioni sono d’asciutto come quelle di oggi. Abbiamo bisogno di condizioni miste come l’anno scorso”.

Magnussen sfiora la top dieci

“È stata una buona qualifica, fluida e pulita, e non abbiamo avuto traffico! Siamo scesi in pista innanzitutto senza traffico, ma anche con la migliore evoluzione della pista, e sento che per la prima volta quest’anno siamo riusciti a chiudere una sessione lineare. Il feeling con la vettura non è stato perfetto, ma con la gomma media sembra che siamo ragionevolmente competitivi sul giro secco. Non abbiamo idee certe sul passo e quindi domani scoprire che tipo di equilibri ci saranno a metà schieramento”!.

