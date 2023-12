F1 | Rosberg: “Avrei odiato Drive To Survive”

Se la Formula 1 sta diventando sempre più seguita dalle nuove generazioni il merito va anche alla fortunata serie prodotta da Netflix, “Drive to Survive” che ha permesso agli appassionati di conoscere il mondo della Formula 1 a 360°. Tuttavia, Nico Rosberg, intervistato da City A.M, ha ammesso che per lui, che l’idea che Netflix fosse presente nella sua stagione vincente, sarebbe stata infernale.

“Sarebbe stato orribile perché mi avrebbe tolto la concentrazione dalla possibilità di vincere il campionato. Sarebbe stato un disastro. Quello che la F1 ha fatto così bene con Netflix è che è un reality show televisivo. Sono stati fortunati che persone selezionate come Guenther Steiner o altri team principal abbiano davvero accettato di essere reali, assumendosi anche i rischi associati a questo. La Formula 1 ha avuto un incredibile aumento di spettatori grazie ai social media e a Netflix, che è stato fenomenale, ma anche grazie alla nuova generazione, che è una generazione molto eccitante”.